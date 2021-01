Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: tra Ginevra ed Erasmo succederà qualcosa? Cosa nasconde lo zio di Penny? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Siamo arrivati a metà strada! In onda il prossimo giovedì la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 e sono ancora tante le cose che non sappiamo. Non sappiamo che Cosa è successo davvero a Carolina e a suo marito; non sappiamo chi è la madre di Erasmo e qual è il suo legame con Suor Angela…Tanti interrogativi che pian piano, di certo, troveranno una risposta ma per il momento, dobbiamo solo aspettare. Che Cosa succederà nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 28 gennaio 2021? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata! Nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 arriverà anche un nuovo personaggio: lo zio di Penny che a quanto pare, potrebbe essere la persona perfetta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Siamo arrivati a metà strada! In onda il prossimo giovedì la quinta puntata di Che Dio ci6 e sono ancora tante le cose che non sappiamo. Non sappiamo cheè successo davvero a Carolina e a suo marito; non sappiamo chi è la madre die qual è il suo legame con Suor Angela…Tanti interrogativi che pian piano, di certo, troveranno una risposta ma per il momento, dobbiamo solo aspettare. Chenella quinta puntata di Che Dio ci6 in onda il 28 gennaio 2021? Lo scopriamo proprio con leche ci rivelano la trama della prossima puntata! Nella quinta puntata di Che Dio ci6 arriverà anche un nuovo personaggio: lo zio diche a quanto pare, potrebbe essere la persona perfetta per ...

