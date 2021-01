Centenario Rivista San Francesco, dal 24 gennaio 12 incontri in 12 piazze (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 100 anni dall’uscita del primo numero della Rivista San Francesco la redazione del mensile francescano e i frati del Sacro Convento di Assisi hanno organizzato una serie di incontri dedicati alla comunicazione e all’importanza della figura del Santo e dei suoi viaggi in Italia e nel mondo. Il primo evento si terrà domenica 24 gennaio alle 21, in diretta streaming sul sito sanFrancesco.org, un dialogo dal titolo “Parole Povere” tra il Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, la direttrice di Rai Giornale Radio e Radio Uno, Simona Sala, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Beppe Giulietti, e il direttore della Rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato. Modera l’incontro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 100 anni dall’uscita del primo numero dellaSanla redazione del mensile francescano e i frati del Sacro Convento di Assisi hanno organizzato una serie didedicati alla comunicazione e all’importanza della figura del Santo e dei suoi viaggi in Italia e nel mondo. Il primo evento si terrà domenica 24alle 21, in diretta streaming sul sito san.org, un dialogo dal titolo “Parole Povere” tra il Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, la direttrice di Rai Giornale Radio e Radio Uno, Simona Sala, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Beppe Giulietti, e il direttore dellaSan, padre Enzo Fortunato. Modera l’incontro ...

