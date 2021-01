C’è Posta per Te, ecco chi sarà il Super Ospite della terza puntata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il popolare attore turco Can Yaman sarà il Super Ospite della puntata di domani, 23 gennaio, di “C’è Posta per Te”, il reality show dal sabato sera invernale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Se ne parlava dal mese di dicembre ma adesso la notizia è ufficiale il popolare attore turco Can Yaman sarà il Super Ospite della terza puntata di “C’è Posta per Te” il reality show del sabato sera invernale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Finalmente in studio Can Yaman doveva essere Ospite della prima puntata, quella andata in onda il 9 gennaio, ma per impegni pressanti, su tutti la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il popolare attore turco Can Yamanildi domani, 23 gennaio, di “C’èper Te”, il reality show dal sabato sera invernale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Se ne parlava dal mese di dicembre ma adesso la notizia è ufficiale il popolare attore turco Can Yamanildi “C’èper Te” il reality show del sabato sera invernale di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Finalmente in studio Can Yaman doveva essereprima, quella andata in onda il 9 gennaio, ma per impegni pressanti, su tutti la ...

