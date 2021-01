Cava de’ Tirreni, al via oltre 48 milioni di euro di opere pubbliche: 35 gli interventi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Servalli e composta dal vicesindaco Nunzio Senatore e dagli Assessori, Annetta Altobello e Antonella Garofalo, Lorena Iuliano, Armando Lamberti, Germano Baldi, Giovanni Del Vecchio, ha approvato il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Sono 35 le opere pubbliche che sono state inserite nel piano annuale e che prenderanno il via nel 2021, per un importo complessivo di euro 48.611.866,35. Le progettualità più importanti riguardano il Contratto di Quartiere di Pregiato e il Programma Integrato Città Sostenibili, (P.I.C.S.), finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014-2020. Gli interventi previsti dal Contratto di Quartiere riguardano le opere di urbanizzazione dell’asse medio collinare, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Servalli e composta dal vicesindaco Nunzio Senatore e dagli Assessori, Annetta Altobello e Antonella Garofalo, Lorena Iuliano, Armando Lamberti, Germano Baldi, Giovanni Del Vecchio, ha approvato il Piano annuale e triennale delle. Sono 35 leche sono state inserite nel piano annuale e che prenderanno il via nel 2021, per un importo complessivo di48.611.866,35. Le progettualità più importanti riguardano il Contratto di Quartiere di Pregiato e il Programma Integrato Città Sostenibili, (P.I.C.S.), finanziato con i fondi P.O. Fesr 2014-2020. Gliprevisti dal Contratto di Quartiere riguardano ledi urbanizzazione dell’asse medio collinare, ...

