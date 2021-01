Catania, Tacopina a ISP: “Il logo del club non verrà cambiato ma forse quel pallone del ’35…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervenuto a Itasportpress.it, nel corso di una diretta streaming, Joe Tacopina futuro presidente del Catania ha parlato dei suoi obiettivi futuri e delle sue strategie commerciali e sportive. Alla domanda se pensa di ritoccare il logo visto che anche la proprietà cinese dell’Inter ha deciso di cambiare lo stemma dopo 100 anni di storia per ragioni di marketing e per rendere il club più attrattivo agli sponsor, l'avvocato newyorkese ha risposto così. "Non c'è intenzione di modificare il logo storico con lo stemma dell'elefante ma qualcosina la potremmo fare visto che c'è quel pallone del '35 che è un po' datato. Ci penseremo..."caption id="attachment 1065445" align="alignnone" width="1200" Tacopina/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Intervenuto a Itasportpress.it, nel corso di una diretta streaming, Joefuturo presidente delha parlato dei suoi obiettivi futuri e delle sue strategie commerciali e sportive. Alla domanda se pensa di ritoccare ilvisto che anche la proprietà cinese dell’Inter ha deciso di cambiare lo stemma dopo 100 anni di storia per ragioni di marketing e per rendere ilpiù attrattivo agli sponsor, l'avvocato newyorkese ha risposto così. "Non c'è intenzione di modificare ilstorico con lo stemma dell'elefante ma qualcosina la potremmo fare visto che c'èdel '35 che è un po' datato. Ci penseremo..."caption id="attachment 1065445" align="alignnone" width="1200"/caption ITA Sport Press.

