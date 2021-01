Caso Carsetti | Rosina e le telefonate prima di morire

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021)avrebbe effettuato tre chiamate pocodella sua morte, è questo il dato che emerge dai tabulati telefonici. Che fossero una richiesta di aiuto? E perché allora non ha chiamato il 112? Le chiamate sono state effettuale intorno alle 17. Due sono rimaste senza risposta, una invece è molto breve (circa 10 secondi) e dunque compatibile o con una chiamata molto breve, o con una chiamata senza risposta nella quale è scattata la segreteria. La procura sta attualmente inadagando su tali. Intanto, ieri, sono stati effettuati ulteriori controlli sulla portafinestra per verificare se i segni sono dovuti all’usura oppure se si tratta davvero di un’effrazione. L’avvocato Andrea Netti ha commentato a Il Corriere Adriatico che: “Se la procura dovesse decidere che non si tratta di segni di effrazione, abbiamo un ampio ...