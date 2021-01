Cashback, transazioni non visibili verranno rimborsate (se idonee) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci sono ancora tante domande senza risposta sul Cashback di Stato, l’iniziativa patrocinata dal Governo per favorire il tema della digitalizzazione della moneta. PagoPA, azienza che si occupa della gestione del programma, ha cercato di fugare qualche dubbio su quelle che sono sembrate essere le questioni più calde del progetto. In primo luogo, si è parlato della transazioni non visibili nel conteggio, che PagoPA ha spiegato essere del tutto indipendente dal sistema del Cashback di Stato (dipenderà probabilmente dal provider del servizio di pagamento). L’azienda ha garantito che tutte le transazioni compatibili verranno di certo recuperate, e che la mancata visualizzazione non influirà sul rimborso. A tal riguardo, PagoPA ha anche precisato che le transazioni ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci sono ancora tante domande senza risposta suldi Stato, l’iniziativa patrocinata dal Governo per favorire il tema della digitalizzazione della moneta. PagoPA, azienza che si occupa della gestione del programma, ha cercato di fugare qualche dubbio su quelle che sono sembrate essere le questioni più calde del progetto. In primo luogo, si è parlato dellanonnel conteggio, che PagoPA ha spiegato essere del tutto indipendente dal sistema deldi Stato (dipenderà probabilmente dal provider del servizio di pagamento). L’azienda ha garantito che tutte lecompatibilidi certo recuperate, e che la mancata visualizzazione non influirà sul rimborso. A tal riguardo, PagoPA ha anche precisato che le...

FaiLaghi : RT @adiconsum: #cashback : in attesa del Modulo di reclamo di #Consap ?I consigli di #Adiconsum su cosa fare #FacciamoCrescereTutele #AlTuo… - GretaForse : Se siete iscritti al cashback e pagate il bollo col bancomat, ve lo ritrovate nelle transazioni - SpinelliFs : RT @adiconsum: #cashback : in attesa del Modulo di reclamo di #Consap ?I consigli di #Adiconsum su cosa fare #FacciamoCrescereTutele #AlTuo… - CislNazionale : RT @adiconsum: #cashback : in attesa del Modulo di reclamo di #Consap ?I consigli di #Adiconsum su cosa fare #FacciamoCrescereTutele #AlTuo… - fcalderan : 2/2 ...e volendo fare le cose per bene i titolari di esercizi commerciali non dovrebbero poter usare le proprie car… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback transazioni Cashback, sull’app Io non vengono registrate alcune transazioni: ecco perché non appare il rimborso Fanpage.it Truffa PostePay: attenti se vi capita una situazione simile

Truffa PostePay: scatta un nuovo allarme in Italia. Ma l'ultimo tentativo è stato bloccato con le forze dell'ordine che hanno anche arrestato il colpevole.

Cashback di Stato: il gestore risponde alle lamentele dei partecipanti

Una delle misure più interessanti che l'attuale Governo ha preso sul tema digitalizzazione consiste nel Cashback di Stato, l'iniziativa che è partita in fa ...

Truffa PostePay: scatta un nuovo allarme in Italia. Ma l'ultimo tentativo è stato bloccato con le forze dell'ordine che hanno anche arrestato il colpevole.Una delle misure più interessanti che l'attuale Governo ha preso sul tema digitalizzazione consiste nel Cashback di Stato, l'iniziativa che è partita in fa ...