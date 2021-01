Caserta, muore Lino Anemola: il fotografo di 46 anni trovato senza vita (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una bruttissima notizia proveniente da Caserta: l’ex fotografo Lino Anemola è stato ritrovato senza vita, il motivo Nelle ultime ore a Recale, paese in provincia di Caserta, è stato trovato il corpo senza vita di Lino Anemola, ex fotografo di appena 46 anni: era separato e aveva un figlio piccolo. Come riportato dal portale “Fanpage” L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una bruttissima notizia proveniente da: l’exè stato ri, il motivo Nelle ultime ore a Recale, paese in provincia di, è statoil corpodi, exdi appena 46: era separato e aveva un figlio piccolo. Come riportato dal portale “Fanpage” L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Loubog_ : BOTTLGIA A VOLANTE STO VENENDO DA TE HAI LE UNGHIE LUNGHE VUOI ABITARE CIN ME ? D'AMORE NON SI MUORE PER AMORE AMMA… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Muore all'improvviso a 8 anni, negativo al Cov, si attende l'autopsia - fabioferrero71 : RT @mattinodinapoli: Muore all'improvviso a 8 anni, negativo al Cov, si attende l'autopsia - Rosi48241682 : RT @mattinodinapoli: Muore all'improvviso a 8 anni, negativo al Cov, si attende l'autopsia - mattinodinapoli : Muore all'improvviso a 8 anni, negativo al Cov, si attende l'autopsia -