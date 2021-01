Casal Bruciato e Ostiense, arresti per spari e furti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Casal Bruciato. Sparano contro la porta di una 40enne in casa con i figli . La Polizia denuncia uno dei responsabili e ricerca i due complici. vecchi dissapori tra la famiglia della donna e alcuni personaggi legati ad una associazione culturale della zona. Ladre ad Ostiense: arrestata 26enne. Dopo una chiamata relativa ad un “furto in atto” in un palazzo adiacente alla Stazione Ostiense poliziotti hanno trovato le vittime insieme ad um delle ladre ancora nel palazzo dallo spioncino avevano visto 4 ragazze che stavano armeggiando sulla loro serratura. Le stesse vittime erano riuscite a mettere in fuga le ladre ma, una di loro, appunto la 26enne, serba di origine, era stata bloccata e accompagnata dai poliziotti negli uffici del commissariato Celio. La ragazza, in tasca aveva diverse chiavi che, come accertato dagli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021). Sparano contro la porta di una 40enne in casa con i figli . La Polizia denuncia uno dei responsabili e ricerca i due complici. vecchi dissapori tra la famiglia della donna e alcuni personaggi legati ad una associazione culturale della zona. Ladre ad: arrestata 26enne. Dopo una chiamata relativa ad un “furto in atto” in un palazzo adiacente alla Stazionepoliziotti hanno trovato le vittime insieme ad um delle ladre ancora nel palazzo dallo spioncino avevano visto 4 ragazze che stavano armeggiando sulla loro serratura. Le stesse vittime erano riuscite a mettere in fuga le ladre ma, una di loro, appunto la 26enne, serba di origine, era stata bloccata e accompagnata dai poliziotti negli uffici del commissariato Celio. La ragazza, in tasca aveva diverse chiavi che, come accertato dagli ...

