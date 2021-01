Cardinale Sepe ancora positivo al Covid, rinviata celebrazione di fine ministero (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – Il cardinale Crescenzio Sepe è ancora positivo al Covid-19. Lo rende noto la Curia di Napoli, comunicando che la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell’Arcidiocesi di Napoli, fissata per domenica 24 gennaio, viene rinviata. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – Il cardinale Crescenzio Sepe è ancora positivo al Covid-19. Lo rende noto la Curia di Napoli, comunicando che la celebrazione eucaristica di ringraziamento a conclusione del suo ministero pastorale alla guida dell’Arcidiocesi di Napoli, fissata per domenica 24 gennaio, viene rinviata.

