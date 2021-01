Carceri: Salvini, 'ennesima rivolta, Bonafede disastroso' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - “ennesima rivolta in carcere, questa volta a Varese. Ecco il disastroso bilancio di Bonafede: in tutta Italia violenze contro gli agenti, condizioni sempre più difficili per la Polizia Penitenziaria, delinquenti mandati a casa con la scusa del Covid. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: come tutti gli italiani, non meritano questo governo di pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen (Adnkronos) - “in carcere, questa volta a Varese. Ecco ilbilancio di: in tutta Italia violenze contro gli agenti, condizioni sempre più difficili per la Polizia Penitenziaria, delinquenti mandati a casa con la scusa del Covid. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: come tutti gli italiani, non meritano questo governo di pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo

TV7Benevento : Carceri: Salvini, 'ennesima rivolta, Bonafede disastroso'... - MariaLu91149151 : @LuigiFo17062551 @Ariachetira Siete quelli che sanno governare?banchi a rotelle,monopattini e clandestini,e mafiosi… - NicolaIndelica2 : @DSantanche Verdini e in carcere per 11 condanne + una per stupro... e Salvini Meloni Renzi Berlusconi volevano and… - NicolaIndelica2 : Salvini Meloni Renzi... hanno fatto un casino contro Bonafede per lo svuota carceri che non centrava nulla... ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Salvini Salvini, Natale nelle carceri e tra i bisognosi - rpt - askanews Carceri: Salvini, 'ennesima rivolta, Bonafede disastroso'

Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: come tutti gli italiani, non meritano questo governo di pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

La giustizia è un campo minato per il governo: così l’asse Renzi-Salvini mette nel mirino le riforme e i soldi del Recovery

La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell’esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...

Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: come tutti gli italiani, non meritano questo governo di pericolosi incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell’esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...