Carboni | ' Interessi di piccolo cabotaggio e opacità d' immagine La città non ha appeal'

Ultime Notizie dalla rete : Carboni Interessi

Corriere Adriatico

Persa la corsa per diventare Capitale della Cultura 2022, Ancona cerca di ritrovare la sua leadership perduta. I suggerimenti di cinque tra politici e docenti universitari. Professor ...IL PROGETTO Interessante è la storia di come è nato il progetto- «Nel 2017 – ci spiega Baldelli – ero un musicista italiano emigrato a New York, in rotta di collisione con il proprio mestiere.