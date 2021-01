Caos al GF VIP: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono lasciare la casa lunedì (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono fra i personaggi più chiacchierati ed amati di questa edizione del GF Vip. Le loro intenzioni hanno creato non poche preoccupazioni. Stiamo parlando della coppia più amata di questa edizione e molto probabilmente una delle coppie più amate che si sia mai formata, in amicizia si intende in questo caso, all’interno della casa più spiata d’Italia. Certo è che stare tantissimi mesi all’interno di un contesto pieno di telecamere e completamente chiuso e controllato non è del tutto semplice da vivere. Lo dimostrano anche le volte in cui i concorrenti son stati male. Come sappiamo è successo già altre volte che Stefania Orlando ed anche Tommaso Zorzi avessero avuto dei momenti di “morale basso” e di “poca voglia di restare nella casa“. Questa volta però tutto ciò spaventa non poco, ... Leggi su instanews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono fra i personaggi più chiacchierati ed amati di questa edizione del GF Vip. Le loro intenzioni hanno creato non poche preoccupazioni. Stiamo parlando della coppia più amata di questa edizione e molto probabilmente una delle coppie più amate che si sia mai formata, in amicizia si intende in questo caso, all’interno dellapiù spiata d’Italia. Certo è che stare tantissimi mesi all’interno di un contesto pieno di telecamere e completamente chiuso e controllato non è del tutto semplice da vivere. Lo dimostrano anche le volte in cui i concorrenti son stati male. Come sappiamo è successo già altre volte cheed ancheavessero avuto dei momenti di “morale basso” e di “poca voglia di restare nella“. Questa volta però tutto ciò spaventa non poco, ...

