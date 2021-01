Canada: chiama il figlio Gioiello Pirlo in onore del mister della Juventus (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una storia molto curiosa quella raccontata da Fanpage.it. Giancarlo Cusano, imprenditore di origini italiane ma residente in Canada, ha chiamato il figlio Gioiello Pirlo Cusano in onore di Andrea Pirlo, ex centrocampista e attuale tecnico della Juventus. Diversi anni fa, infatti, Giancarlo aveva fatto una promessa al giocatore, che al tempo militava nel New York City FC. “Ti ho detto che avrei chiamato mio figlio come te, e tu mi hai risposto ‘Meglio Andrea’” – ha scritto sui social l’imprenditore, annunciando la nascita del figlio, avvenuta il 9 gennaio scorso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una storia molto curiosa quella raccontata da Fanpage.it. Giancarlo Cusano, imprenditore di origini italiane ma residente in, hato ilCusano indi Andrea, ex centrocampista e attuale tecnico. Diversi anni fa, infatti, Giancarlo aveva fatto una promessa al giocatore, che al tempo militava nel New York City FC. “Ti ho detto che avreito miocome te, e tu mi hai risposto ‘Meglio Andrea’” – ha scritto sui social l’imprenditore, annunciando la nascita del, avvenuta il 9 gennaio scorso. SportFace.

