Camorra, le mani dei Casalesi sui supermercati Pellicano e Jolly: 12 misure cautelari (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le mani del clan dei Casalesi sulla distribuzione alimentare. I Carabinieri del R.O.S. e la Polizia penitenziaria del NIC hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 soggetti. Sono ritenuti responsabili di associazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

