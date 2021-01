Calciomercato Torino: contatti per Gedson Fernandes (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Torino ha messo nel mirino Gedson Fernandes: primi contatti con il giocatore per provare a colmare il buco lasciato da Meité Al Torino piace Gedson Fernandes. Come riporta Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti con il giocatore del Tottenham (ma di proprietà del Benfica) per rinnovare un reparto che in questa sessione di Calciomercato ha già perso Meité, partito direzione Milan. Il Torino sta valutando se prendere il giovane portoghese classe 1999 in prestito, formula con cui il club portoghese ha già ceduto il giocatore al Tottenham, dove in questa stagione però non ha trovato spazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha messo nel mirino: primicon il giocatore per provare a colmare il buco lasciato da Meité Alpiace. Come riporta Gianluca Di Marzio, ci sono stati deicon il giocatore del Tottenham (ma di proprietà del Benfica) per rinnovare un reparto che in questa sessione diha già perso Meité, partito direzione Milan. Ilsta valutando se prendere il giovane portoghese classe 1999 in prestito, formula con cui il club portoghese ha già ceduto il giocatore al Tottenham, dove in questa stagione però non ha trovato spazio. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Meite al @acmilan, accordo totale appena raggiunto: presto la partenza da #Torino per le visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Torino, interesse per Sanabria: contatti con il Betis - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan-#Torino, operazione in chiusura per #Meite: i rossoneri puntano ad averlo a disposizione gi… - calcioepepe : CM Scommesse: il Torino non vince con Inzaghi, vittoria Dortmund nel big match - infoitsport : Calciomercato Torino, il punto: Behrami e Lerager per la mediana. Edera in uscita -