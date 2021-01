Calciomercato Roma, è fatta per il ritorno di El Shaarawy: lunedì le visite mediche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Calciomercato della Roma entra finalmente nel vivo, è fatta per il ritorno di El Shaarawy. Non sono stati giorni facili per il club giallorosso, in campo sono arrivate due sconfitte pesantissime nel derby di campionato contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Nell’ultimo match si è registrata anche la figuraccia delle 6 sostituzioni, i cambi previsti sono massimo 5: il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino. Polveriera Roma, l’ammutinamento della squadra: “non ci alleniamo”, situazione bollente anche in panchina Calciomercato Roma, è fatta per El Shaarawy (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)La Roma ha piazzato il colpo Stephan El Shaarawy, si ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildellaentra finalmente nel vivo, èper ildi El. Non sono stati giorni facili per il club giallorosso, in campo sono arrivate due sconfitte pesantissime nel derby di campionato contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Nell’ultimo match si è registrata anche la figuraccia delle 6 sostituzioni, i cambi previsti sono massimo 5: il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino. Polveriera, l’ammutinamento della squadra: “non ci alleniamo”, situazione bollente anche in panchina, èper El(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Laha piazzato il colpo Stephan El, si ...

