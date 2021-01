Calciomercato Palermo, De Rose è ormai un nuovo calciatore rosanero: il centrocampista non convocato per Frosinone-Reggina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo.Quattro stagioni due campionati vinti e 138 presenze con la squadra della sua città, il Cosenza, la promozione in Serie B conquistata i nella scorsa stagione dopo una cavalcata trionfale con la Reggina in cui ha recitato un ruolo da assoluto protagonista. Lecce, Sudtirol, Casertana e Barletta e Matera le altre squadre in cui ha militato De Rose nel corso della sua lunga ed intensa carriera tra Lega Pro e Serie B. Con la Reggina, il classe 1987 ha anche accarezzato il sogno della promozione in Serie A, giocando la doppia semifinale playoff nel 2010-2o11 poi persa dai calabresi contro il Novara.Calciomercato Palermo, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Francesco De, navigato ed affidabileclasse 1987, è virtualmente ungiocatore del.Quattro stagioni due campionati vinti e 138 presenze con la squadra della sua città, il Cosenza, la promozione in Serie B conquistata i nella scorsa stagione dopo una cavalcata trionfale con lain cui ha recitato un ruolo da assoluto protagonista. Lecce, Sudtirol, Casertana e Barletta e Matera le altre squadre in cui ha militato Denel corso della sua lunga ed intensa carriera tra Lega Pro e Serie B. Con la, il classe 1987 ha anche accarezzato il sogno della promozione in Serie A, giocando la doppia semifinale playoff nel 2010-2o11 poi persa dai calabresi contro il Novara., ...

