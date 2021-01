Calciomercato Milan – Tomori è appena arrivato a Malpensa | PM News (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milan News - Da pochi minuti è atterrato all'aeroporto Milanese il nuovo acquisto rossonero Tomori. Il difensore arriva al Milan dal Chelsea. Calciomercato Milan – Tomori è appena arrivato a Malpensa PM News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021)- Da pochi minuti è atterrato all'aeroportoese il nuovo acquisto rossonero. Il difensore arriva aldal Chelsea.PMPianeta

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - zazoomblog : Calciomercato Milan – Tomori il difensore è arrivato in Italia LIVE NEWS - #Calciomercato #Milan #Tomori - 1889milan : RT @AntoVitiello: ?? È appena atterrato a Malpensa #Tomori, in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea #calciomercato #Milan @MilanNews… -