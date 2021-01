Calciomercato Conte. Teme per la poltrona e riprende le trattative coi renziani (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua a ritmi serrati il Calciomercato di Giuseppe Conte per restare incollato alla poltrona. Dopo le dimissioni di Lorenzo Cesa da segretario dell’Udc, perché coinvolto in un’indagine di ‘ndrangheta, le trattative del governo si sono complicate. Infatti, già lunedì sarebbe dovuto avvenire lo stacco dello Scudo crociato da Forza Italia, per dar vita a quel Contenitore politico di centro in cui tenere insieme socialisti, liberali, democristiani, responsabili, volenterosi e chi più ne ha più ne metta. Da lì, poi, sarebbe nato il suo partito futuro. Ma la trattativa ora rischia di bloccarsi. E così si pensa già a un’altra soluzione. Mentre i 5Stelle – che ormai di poltronismo sono i massimi esperti – di fronte alle telecamere dicono “no a Matteo Renzi”, nelle segrete stanze e nelle segrete chat, stanno ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua a ritmi serrati ildi Giuseppeper restare incollato alla. Dopo le dimissioni di Lorenzo Cesa da segretario dell’Udc, perché coinvolto in un’indagine di ‘ndrangheta, ledel governo si sono complicate. Infatti, già lunedì sarebbe dovuto avvenire lo stacco dello Scudo crociato da Forza Italia, per dar vita a quelnitore politico di centro in cui tenere insieme socialisti, liberali, democristiani, responsabili, volenterosi e chi più ne ha più ne metta. Da lì, poi, sarebbe nato il suo partito futuro. Ma la trattativa ora rischia di bloccarsi. E così si pensa già a un’altra soluzione. Mentre i 5Stelle – che ormai di poltronismo sono i massimi esperti – di fronte alle telecamere dicono “no a Matteo Renzi”, nelle segrete stanze e nelle segrete chat, stanno ...

