Calciomercato Bologna | trattativa avviata per il giovane Andonov

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Movimento diin prospettiva per ilCalcio. Alberto Bigon e Walter Sabatini, infatti, sarebbero pronti ad acquistare uncalciatore proveniente dall’Est Europa. Secondo quanto riporta il portale novsport.com, la società felsinea avrebbe messo nel mirino Ivan, portiere 17enne del Levski Sofia, compagine che disputa il massimo campionato di calcio bulgaro. Il, secondo transfermarkt.it, ha un valore di mercato pari a 50mila euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2022. I rossoblù hanno intravisto nell’estremo difensore della Bulgaria un prospetto molto interessante che, in un prossimo futuro, potrebbe diventare un tassello importante per la società emiliana. IlCalcio, però, non è il solo ad aver attivato i radar sul numero uno ...