Calciomercato Bologna | Sabatini vuole Arnautovic | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021): il club rossoblù starebbe cercando di riportare in Italia Marko. IIlregalarsi un colpo super e – secondo Il Corriere dello Sport – sarebbe vicino a Marko. L’austriaco, dopo aver fatto un’esperienza nello Shanghai SIPG (in tutto 29 partite e 16 gol), è fortemente deciso a lasciare la Cina. L’operazione si presenta molto complicata da chiudere, primo perchéha un ingaggio quasi mostruoso (sui 3,5 milioni di euro), secondo perché altre società europee a questo punto stanno ripensando a questo attaccante che ha messo insieme fin qua addirittura 87 partite (e 26 gol) nella nazionale austriaca. La volontà disarebbe quella di spalmare questi numeri in ...