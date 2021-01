Calciomercato Atalanta, il Siviglia scopre le carte per Gomez: c’è la prima offerta di Monchi per il Papu, I dettagli (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua il rebus legato al futuro di Papu Gomez.Nessuna offerta, nessuna certezza. Potrebbe essere descritta in tal modo la situazione in essere tra il trequartista argentino e l'Atalanta, in rotta totale dopo le incomprensioni avute nei mesi scorsi tra l'ex calciatore del Catania e Gian Piero Gasperini. Una matassa fin troppo ingarbugliata, con il tecnico della franchigia bergamasca che - in seguito agli avvenimenti delle ultime settimane - ha deciso di escludere in tutto e per tutto il numero 10 nerazzurro, sia dalle sessioni di allenamento collettive che dal proprio progetto tecnico. Sembra dunque avviarsi verso una celere conclusione l'avventura del Papu in Italia, con diversi club interessati ad un eventuale acquisto di un giocatore che resta tra i top assoluti nel panorama calcistico ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Continua il rebus legato al futuro di.Nessuna, nessuna certezza. Potrebbe essere descritta in tal modo la situazione in essere tra il trequartista argentino e l', in rotta totale dopo le incomprensioni avute nei mesi scorsi tra l'ex calciatore del Catania e Gian Piero Gasperini. Una matassa fin troppo ingarbugliata, con il tecnico della franchigia bergamasca che - in seguito agli avvenimenti delle ultime settimane - ha deciso di escludere in tutto e per tutto il numero 10 nerazzurro, sia dalle sessioni di allenamento collettive che dal proprio progetto tecnico. Sembra dunque avviarsi verso una celere conclusione l'avventura delin Italia, con diversi club interessati ad un eventuale acquisto di un giocatore che resta tra i top assoluti nel panorama calcistico ...

