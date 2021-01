Calcio, ufficiale lo 0-3 a tavolino per Roma-Spezia di Coppa Italia dopo il caso delle 6 sostituzioni dei giallorossi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come ampiamente previsto dopo Roma-Spezia disputata martedì, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021, il giudice sportivo Alessandro Zampone, ha comminato la sconfitta a tavolino per 0-3 per i giallorossi dopo che i capitolini avevano compiuto le ormai celebri sei sostituzioni nel match poi perso ai tempi supplementari con il punteggio di 4-2 contro la compagine ligure. Un errore grossolano per la panchina di mister Fonseca che non si è fermata alle canoniche cinque sostituzioni che, come cita il regolamento, sono il massimo consentito “anche nelle partite che vengono decise con la disputa dei supplementari”. Con questa decisione, quindi, va in archivio l’amarissimo ottavo di finale per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come ampiamente previstodisputata martedì, valida per gli ottavi di finale della2020-2021, il giudice sportivo Alessandro Zampone, ha comminato la sconfitta aper 0-3 per iche i capitolini avevano compiuto le ormai celebri seinel match poi perso ai tempi supplementari con il punteggio di 4-2 contro la compagine ligure. Un errore grossolano per la panchina di mister Fonseca che non si è fermata alle canoniche cinqueche, come cita il regolamento, sono il massimo consentito “anche nelle partite che vengono decise con la disputa dei supplementari”. Con questa decisione, quindi, va in archivio l’amarissimo ottavo di finale per la ...

