Calcio femminile | Serie A 2021 | 12ª giornata La Juventus ospita l’Hellas Verona | Milan di scena a San Gimignano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra domani e domenica si disputerà la dodicesimadellaA 2020-di. Archiviato il girone d’andata, è ora di cominciare quello di ritorno: focus, come sempre, sul duello a distanza tra. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend. Il turno comincerà domani con due match alle ore 12.30. Interessante la sfida tra Roma e Sassuolo, con i giallorossi che proveranno a centrare i tre punti per avvicinare il terzo posto occupato proprio dalle neroverdi. L’altra partita sarà, invece, un confronto diretto per la parte bassa della classifica: il Napoli, ultimo a 1 punto, tenterà di superare la Pink Bari, penultimo a quota 3. Alle ore 14.30 l’Empoli andrà in trasferta sul campo del San Marino con l’obiettivo di ...