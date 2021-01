Busta paga della badante | ecco le voci da inserire

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Avere una colf,o baby sitter in regola non significa solo versare regolarmente i contributi previdenziali all’Inps. Al contrario, sono numerosi e non tutti semplici gli adempimenti previsti nel Ccnl del settore a cominciare dalla compilazionemensile. Ma quali sono leche deve contenere? Per prima cosa è bene sapere che il prospettodeve essere sempre stampato in duplice copia, firmato dalle parti e correttamente archiviato. La dead line è quellafine di ogni mese. L’articolo 34 del Ccnl chiarisce poi quali siano leda: retribuzione, indennità, scatti di anzianità e trattenuta dei contributi Inps e Cassacolf. La retribuzione (lorda e netta) non può mai essere inferiore ...