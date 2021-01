Bundesliga, il Gladbach stende il Borussia Dortmund (4-2). Secondo ko consecutivo per i gialloneri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stasera è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in Bundesliga per il Borussia Dortmund, la formazione giallonera si è arresa al Borussia Moenchengadlbach. Un frizzante 4-2 il risultato finale per gli uomini di Marco Rose con le reti di Elvedi all’11’ e al 32’, di Bensabaini al 49 e di Thuram al 78’. Per il Dortmund doppietta di Erling Haaland. Il Gladbach con questo successo sale a quota 31 punti superando lo stesso Dortmund al quarto posto in classifica. Foto: Twitter Borussia MoenchenGladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stasera è arrivata la seconda sconfitta consecutiva inper il, la formazione giallonera si è arresa alMoenchengadlbach. Un frizzante 4-2 il risultato finale per gli uomini di Marco Rose con le reti di Elvedi all’11’ e al 32’, di Bensabaini al 49 e di Thuram al 78’. Per ildoppietta di Erling Haaland. Ilcon questo successo sale a quota 31 punti superando lo stessoal quarto posto in classifica. Foto: TwitterMoenchenL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

