Brasile, cancellato il Carnevale di Rio: non accadeva dal 1912. Il sindaco: “Impossibile anche a luglio, arrivederci al 2022” (Di venerdì 22 gennaio 2021) È definitivo: salta, per la prima volta dal 1912, il mitico Carnevale di Rio de Janeiro, uno dei simboli stessi del Brasile nel mondo. anche l’ultima speranza, già ridotta al lumicino, è morta: tramonta l’ipotesi di spostare a luglio la manifestazione con tutti i suoi canoni e riti. Lo ha annunciato il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes. La metropoli più celebre del Brasile rinuncerà a organizzare il suo famoso Carnevale nel 2021, ha spiegato, a causa dell’aumento molto forte dei contagi da Covid-19. Gli effetti del Covid Il Brasile è il terzo Paese al mondo con più casi di Coronavirus: 8,6 milioni, secondo i dati della statunitense Johns Hopkins University. In condizioni peggiori si trovano solo l’India, al secondo posto (10,6 ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 gennaio 2021) È definitivo: salta, per la prima volta dal, il miticodi Rio de Janeiro, uno dei simboli stessi delnel mondo.l’ultima speranza, già ridotta al lumicino, è morta: tramonta l’ipotesi di spostare ala manifestazione con tutti i suoi canoni e riti. Lo ha annunciato ildi Rio de Janeiro, Eduardo Paes. La metropoli più celebre delrinuncerà a organizzare il suo famosonel 2021, ha spiegato, a causa dell’aumento molto forte dei contagi da Covid-19. Gli effetti del Covid Ilè il terzo Paese al mondo con più casi di Coronavirus: 8,6 milioni, secondo i dati della statunitense Johns Hopkins University. In condizioni peggiori si trovano solo l’India, al secondo posto (10,6 ...

