Borussia Dortmund, Haaland doppietta ma non basta: poker Gladbach (Di venerdì 22 gennaio 2021) MOENCHENGladbach (GERMANIA) - E c'è il sorpasso. Nella 18esima giornata di Bundesliga il Borussia MoenchenGladbach batte in rimonta il Borussia Dortmund e si prende il quarto posto ai danni della ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) MOENCHEN(GERMANIA) - E c'è il sorpasso. Nella 18esima giornata di Bundesliga ilMoenchenbatte in rimonta ile si prende il quarto posto ai danni della ...

sportli26181512 : Monchengladbach-Dortmund 4-2: Il match valido per la diciottesima giornata della Bundesliga tra Borussia Monchengla… - RaiSport : ? #Bundesliga: #Haaland non basta, vince il #Moenchengladbach 4-2 Doppietta del norvegese ma il #Dortmund esce scon… - zazoomblog : Effenberg: “Il Borussia Dortmund ha sbagliato ad esonerare Favre. Alcuni giocatori sono in libertà vigilata” -… - TuttoBundesliga : Un feroce @borussia spazza via il @BVB ?? Doppio #Elvedi risponde alla doppietta di #Haaland, #Bensebaini e #Thuram… - sportli26181512 : Borussia Dortmund, Haaland doppietta ma non basta: poker Gladbach: Elvedi due volte, Bensebaini e Thuram rendono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund Borussia M'gladbach-Borussia Dortmund: Haaland cerca il riscatto BetStars News – Italia Bundesliga: Haaland non basta, vince il Moenchengladbach 4-2

Doppietta del norvegese ma Borussia Dortmund sconfitto e superato in classifica BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Spettacolo al Borussia Park dove ...

Bundesliga: poker ‘Gladbach, il Dortmund affonda nel derby dei Borussia

Gialloneri ko nonostante la doppietta di Haaland, che aveva ribaltato la rete di Elvedi. Lo stesso svizzero, Bensebaini e il rientrante Thuram firmano ...

Doppietta del norvegese ma Borussia Dortmund sconfitto e superato in classifica BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Spettacolo al Borussia Park dove ...Gialloneri ko nonostante la doppietta di Haaland, che aveva ribaltato la rete di Elvedi. Lo stesso svizzero, Bensebaini e il rientrante Thuram firmano ...