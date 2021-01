Bonus affitti inserito nella Legge di Bilancio: come richiederlo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con la nuova Legge di Bilancio 2021 è stato previsto un contributo a fondo perduto in favore dei locatori se decideranno di ridurre l’affitto ai propri inquilini. La pandemia ha sconvolto gli assetti economici dell’intero Pianeta. Una crisi sistemica che ha messo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari e finanziari di ogni singolo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con la nuovadi2021 è stato previsto un contributo a fondo perduto in favore dei locatori se decideranno di ridurre l’affitto ai propri inquilini. La pandemia ha sconvolto gli assetti economici dell’intero Pianeta. Una crisi sistemica che ha messo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari e finanziari di ogni singolo L'articolo proviene da YesLife.it.

matteozenatti : RT @pidemath: Bonus affitti, fino a 1.200 euro a fondo perduto per chi riduce il canone all'inquilino - pidemath : Bonus affitti, fino a 1.200 euro a fondo perduto per chi riduce il canone all'inquilino - statodelsud : Bonus affitti 2021, come fare domanda all’Agenzia delle Entrate - Pino__Merola : Bonus affitti 2021, come fare domanda all’Agenzia delle Entrate - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Bonus affitti 2021, come fare domanda all’Agenzia delle Entrate -