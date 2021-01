Bollettino del 22 gennaio: i numeri dell’epidemia in Italia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 22 gennaio, comunicherà i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite Bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 22 gennaio, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus, Bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di giovedì L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 22, comunicherà i datida coronavirus intramite. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi venerdì 22, renderà noti ida coronavirus in. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus,: idel Covid-19 innella giornata di giovedì L'articolo proviene da YesLife.it.

reportrai3 : Dopo due mesi dall'introduzione dei test antigenici rapidi da oggi nel conteggio del bollettino nazionale saranno v… - citynowit : ?? ULTIM'ORA - 3119 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e 224 i guariti. I dati del bollettino 22 gennaio - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 22 gennaio: +368 rispetto a ieri - - CosenzaChannel : Sono 368 i nuovi contagi da #coronavirus in #Calabria. Rispetto a ieri si registrano sei decessi in più. Tasso di p… - cschannel_news : Coronavirus in Calabria, il bollettino del 22 gennaio: 368 nuovi contagi -