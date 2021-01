Bollettino Coronavirus del 22 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In data 22l’incremento nazionale dei casi è +0,56% (ieri +0,58%) con 2.441.854 contagiati totali, 1.855.127 dimissioni/guarigioni (+27.676) e 84.674 deceduti (+472); 502.053 infezioni in corso (-14.515). Ricoverati con sintomi -354 (21.691); terapie intensive -28 (2.390) con 144 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 264.728 tamponi totali (ieri 267.567) di cui 149.692 molecolari (ieri 162.453) e 115.036 test rapidi (ieri 105.114 ) con 82.194 casi testati (ieri 95.360); 13.633 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,14% (ieri 5,26% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 16,58% (ieri 14,76%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.969; Sicilia 1.355; Emilia Romagna 1.347; Veneto 1.198; Lazio 1.141; Campania 1.106; Puglia 1.018. In Lombardia curva +0,37% (ieri +0,43%) con 34.056 tamponi totali (ieri 37.713) di cui 25.077 ...