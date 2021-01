Bollate | investe ragazzo e si allontana | pirata incastrato dalla Polizia locale

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un’indagine svolta nella notte ha consentito alladidi incastrare un giovanedella strada che ieri sera, dopo aver investito un sedicenne, si è dato alla fuga senza soccorrerlo. L’incidente è avvenuto alle 18,55 in via Attimo acentro: ilstava attraversando la strada sulle strisce o in prossimità td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.