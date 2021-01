Blockchain, nel 2020 investimenti italiane in aumento solo nella finanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Calano a 23 milioni di euro nel 2020 gli investimenti delle aziende italiane in tecnologia Blockchain. Rispetto al 2019 la contrazione è del 23%, una frenata legata all’emergenza Covid-19 che ha limitato il lancio di nuove iniziative e ha spinto a potenziare quelle già attive: il 60% della spesa riguarda progetti operativi, il 28% progetti pilota, solo l’11% proof of concept e appena l’1% formazione. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo gli analisti del Polimi, la finanza è il settore più rappresentato, con il 58% della spesa, e l’unico ad aver aumentato gli investimenti nel 2020: +6%. Nel mondo sono state ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Calano a 23 milioni di euro nelglidelle aziendein tecnologia. Rispetto al 2019 la contrazione è del 23%, una frenata legata all’emergenza Covid-19 che ha limitato il lancio di nuove iniziative e ha spinto a potenziare quelle già attive: il 60% della spesa riguarda progetti operativi, il 28% progetti pilota,l’11% proof of concept e appena l’1% formazione. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio& Distributed Ledger della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo gli analisti del Polimi, laè il settore più rappresentato, con il 58% della spesa, e l’unico ad aver aumentato glinel: +6%. Nel mondo sono state ...

