Blocco del traffico a Roma: stop alle auto il 24 gennaio, tornano le domeniche ecologiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Blocco del traffico a Roma, nelle zone ZTL "Fascia Verde", per fermare l'inquinamento: tornano le domeniche ecologiche. Il prossimo appuntamento è per domenica 24 gennaio, quando è in programma la seconda delle "domeniche ecologiche" per la stagione invernale 2020/21. Si tratta di un provvedimento per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. Sono previsti poi altri 2 appuntamenti, fino a marzo 2021. Il Blocco del traffico, valido per tutti i veicoli a motore, sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a ...

