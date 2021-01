Blackout challenge su TikTok, bambina di dieci anni morta soffocata a Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un folle gioco social finito in tragedia, una gara senza senso che le è costato la vita. Una bambina di appena 10 anni, Antonella, è morta soffocata in casa in quella che in gergo si chiama hanging ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un folle gioco social finito in tragedia, una gara senza senso che le è costato la vita. Unadi appena 10, Antonella, èin casa in quella che in gergo si chiama hanging ...

redazioneiene : Leggiamo purtroppo sui giornali che per una bambina di 10 anni è stata dichiarata la morte cerebrale a Palermo dopo… - hellmentary : RT @perchetendenza: #TikTok: Perché è morta una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo per un arresto cardiocirc… - inlukesarms : RT @perchetendenza: #TikTok: Perché è morta una bambina di 10 anni ricoverata all'ospedale Di Cristina di Palermo per un arresto cardiocirc… - DomaniGiornale : La notizia della bimba di dieci anni finita in coma irreversibile dopo aver partecipato alla Blackout challenge, un… - ippolitipaolo74 : La blackout challenge, la morte della bimba di Palermo e quella sfida del soffocamento nata prima dei social network -