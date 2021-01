Black Widow rinviato ancora una volta? L'ipotesi per il film Marvel (Di venerdì 22 gennaio 2021) I Marvel Studios potrebbero decidere di rimandare nuovamente l'uscita nei cinema di Black Widow. Secondo gli esperti, si tratta di un'ipotesi più che plausibile, dato il decorso della pandemia di COVID-19 che non accenna a fermarsi. Leggi su nospoiler (Di venerdì 22 gennaio 2021) IStudios potrebbero decidere di rimandare nuovamente l'uscita nei cinema di. Secondo gli esperti, si tratta di un'più che plausibile, dato il decorso della pandemia di COVID-19 che non accenna a fermarsi.

Black Widow rimandato di nuovo? Secondo gli esperti è solo questione di tempo

Ancora una volta ha vinto la pandemia: quello di James Bond non è l'unico film che slitta, ci sono anche 'Last Night in Soho', 'Nobody' e il nuovo 'Ghostbusters' ...

Spider-Man 3: Elizabeth Olsen ha anticipato la presenza di Scarlet Witch?

Il multiverso MCU potrebbe espandere presto le sue maglie oltre il previsto, Elizabeth Olsen non nega la possibilità di un'apparizione di Scarlet Witch in Spider-Man 3. Scarlet Witch potrebbe comparir ...

