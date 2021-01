Bimba morta per la sfida su TikToK, i suoi organi salveranno la vita di bambini di Roma e Milano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Grazie a una parte del fegato, a un rene e al pancreas della piccola Antonella, la Bimba morta ieri soffocata dopo una sfida su TikToK, altri bambini potranno continuare a vivere. Il prelievo per il trapianto è avvenuto all’ospedale dei bambini di Palermo. I genitori non hanno consentito l’espianto delle cornee. Mentre non è stato possibile trapiantare il cuore della piccola vittima perché è risultato danneggiato. Nelle ore in cui i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola è stata somministrata, infatti, una elevata dose di adrenalina. E il cuore non è stato più trapiantabile. Anche il fegato era danneggiato ed è stato prelevato solo un lembo dell’organo che sarà trapiantato. Due parti del fegato sono andati al Bambin Gesù di Roma insieme con pancreas e un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Grazie a una parte del fegato, a un rene e al pancreas della piccola Antonella, laieri soffocata dopo unasu, altripotranno continuare a vivere. Il prelievo per il trapianto è avvenuto all’ospedale deidi Palermo. I genitori non hanno consentito l’espianto delle cornee. Mentre non è stato possibile trapiantare il cuore della piccola vittima perché è risultato danneggiato. Nelle ore in cui i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola è stata somministrata, infatti, una elevata dose di adrenalina. E il cuore non è stato più trapiantabile. Anche il fegato era danneggiato ed è stato prelevato solo un lembo dell’organo che sarà trapiantato. Due parti del fegato sono andati al Bambin Gesù diinsieme con pancreas e un ...

