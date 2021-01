Bimba morta per la sfida su Tik Tok, la Procura scandaglia i social. Mollicone: “Serve una legge” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Proseguono su un doppio canale le indagini sul caso della piccola Antonella, la Bimba di 10 anni Palermo morta soffocata per una sfida social su Tik Tok. Una è coordinata dalla Procura dei minori, l’altra dalla Procura ordinaria, che si concentra sul ruolo dei social. Un tema questo che torna prepotentemente anche all’attenzione della politica, dove è Fratelli d’Italia a ricordare che non c’è più tempo da perdere per introdurre un obbligo di legge sulla verifica dell’età degli utenti da parte dei social. “Il Parlamento si attivi”, dice il deputato di FdI, Federico Mollicone, che si rivolge anche al Garante della Privacy e all’Agcom. La Procura scandaglia i social In ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Proseguono su un doppio canale le indagini sul caso della piccola Antonella, ladi 10 anni Palermosoffocata per unasu Tik Tok. Una è coordinata dalladei minori, l’altra dallaordinaria, che si concentra sul ruolo dei. Un tema questo che torna prepotentemente anche all’attenzione della politica, dove è Fratelli d’Italia a ricordare che non c’è più tempo da perdere per introdurre un obbligo disulla verifica dell’età degli utenti da parte dei. “Il Parlamento si attivi”, dice il deputato di FdI, Federico, che si rivolge anche al Garante della Privacy e all’Agcom. LaIn ...

