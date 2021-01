Bimba morta: il garante chiude Tik Tok, cosa succede ora (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il garante per la privacy ferma il social Tik Tok, almeno fino al 14 febbraio dopo i recenti fatti di cronaca riguardanti una bambina. Bimba PalermoI gravi fatti di Palermo, con la morte per soffocamento di una bambina di 10 anni, in seguito ad una sfida lanciata sul social network Tik Tok, ua scosso non poco l’opinione pubblica. Gettando nello sconforto la maggior parte dei genitori, inconsapevoli a volte dell’utilizzo che i propri figli fanno dei social network. Inconsapevoli, inoltre, troppe volte, dei pericoli che proprio su certi social si possono correre, per l’incolumità dei propri figli. Il garante per la privacy, ha quindi deciso il blocco del social, con un provvedimento che mette tutti d’accordo circa l’esigenza di limitare in qualche modo la fruizione di certi contenuti da parte dei minori: “Il ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilper la privacy ferma il social Tik Tok, almeno fino al 14 febbraio dopo i recenti fatti di cronaca riguardanti una bambina.PalermoI gravi fatti di Palermo, con la morte per soffocamento di una bambina di 10 anni, in seguito ad una sfida lanciata sul social network Tik Tok, ua scosso non poco l’opinione pubblica. Gettando nello sconforto la maggior parte dei genitori, inconsapevoli a volte dell’utilizzo che i propri figli fanno dei social network. Inconsapevoli, inoltre, troppe volte, dei pericoli che proprio su certi social si possono correre, per l’incolumità dei propri figli. Ilper la privacy, ha quindi deciso il blocco del social, con un provvedimento che mette tutti d’accordo circa l’esigenza di limitare in qualche modo la fruizione di certi contenuti da parte dei minori: “Il ...

