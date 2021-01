Bimba morta dopo challenge su social, il giurista: “Contenuti e accesso alle piattaforme, regole da cambiare” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gabriele Carapezza Figlia, docente di diritto privato e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo invita a concentrarsi su questo riguardo la vicenda di cronaca che ha interessato una minore di Palermo morta dopo una challenge su TikTok, social molto diffuso tra i ragazzini. Dal punto di vista del giurista la vicenda della Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gabriele Carapezza Figlia, docente di diritto privato e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo invita a concentrarsi su questo riguardo la vicenda di cronaca che ha interessato una minore di Palermounasu TikTok,molto diffuso tra i ragazzini. Dal punto di vista della vicenda della

TV7Benevento : **Palermo: bimba morta dopo sfida su Tik Tok, Procura dispone autopsia**... - alebarbano : Bravo Massimo Giannini, l’aver aperto lo sfoglio della Stampa con la tragedia della bimba di Palermo morta per una… - omykamal : I colpevoli, sono sempre i genitori. #palermo - StelvioGori : Non li voglio leggere gli articoli sulla bimba morta a 10 anni per una sfida sul Tiktoc di merda, basta il titolo a… - Rosanna32644654 : @GiovanniAgost20 La bambina è morta?? Come può avere un cel Tik tok a una bimba di 10 anni? ?? -