Bimba morta a Palermo: il garante della privacy blocca Tik Tok (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il garante della privacy ha emesso un provvedimento nei confronti del social Tik Tok a seguito della tragica morte di Antonella, la Bimba di 10 anni morta per soffocamento a seguito di una sfida lanciata proprio sul social. Non è la prima volta che il garante della privacy interviene contro Tik Tok. I genitori della piccola hanno dato l’ok alla donazione degli organi, una scelta, hanno spiegato, presa per onorare la memoria della figlia. Il garante della privacy blocca Tik Tok Con il nuovo provvedimento, il garante della privacy ha disposto la limitazione provvisoria al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilha emesso un provvedimento nei confronti del social Tik Tok a seguitotragica morte di Antonella, ladi 10 anniper soffocamento a seguito di una sfida lanciata proprio sul social. Non è la prima volta che ilinterviene contro Tik Tok. I genitoripiccola hanno dato l’ok alla donazione degli organi, una scelta, hanno spiegato, presa per onorare la memoriafiglia. IlTik Tok Con il nuovo provvedimento, ilha disposto la limitazione provvisoria al ...

mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - Agenzia_Ansa : Prelievo degli organi dalla bimba di 10 anni morta strangolata durante un gioco estremo sul social #TikTok. Saranno… - Agenzia_Ansa : Tragedia nel Grossetano, bimba di 8 anni è morta dopo esser caduta in una piscina nel comune di #Capalbio #ANSA - PaolaDeBiasi10 : RT @fanpage: Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto pochi minuti fa il blocco immediato per TikTok 'dell’uso dei dati… - Ilariasart : RT @LaRobiErre: Il processo social ai genitori della bimba morta, pare, per una sfida estrema su Tik Tok no, dai. Che quasi tutti noi siam… -