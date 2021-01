Bimba morta a Palermo, il Garante blocca l'uso di Tik Tok (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di Tik To k il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) 'Ilper la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di Tik To k il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età ...

mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - Agenzia_Ansa : Prelievo degli organi dalla bimba di 10 anni morta strangolata durante un gioco estremo sul social #TikTok. Saranno… - Agenzia_Ansa : Tragedia nel Grossetano, bimba di 8 anni è morta dopo esser caduta in una piscina nel comune di #Capalbio #ANSA - enrica_corti : RT @GenovaQuotidian: Bimba morta per challenge TikTok, un rene salverà un bambino al Gaslini - VerdiVeneto : RT @ItaliaOggi: Bimba morta a Palermo, il Garante blocca Tiktok fino a febbraio -