Biden porta alla Casa Bianca Champ e Major | il primo cane adottato da un presidente americano – Il video

Agenzia_Ansa : #Trump porta in #Florida la valigetta #nucleare. Stravolta la procedura, a #Biden ne viene consegnata una seconda.… - pellescura : RT @rostokkio: Nello studio ovale Biden non ha trovato la tradizionale lettera di saluti del Presidente uscente. Però c'era il numero di Me… - Alessandrocuzz8 : Strano, qualche giorno fa qua biden veniva osannato come l’uomo che porta e porterà la pace - il_bagatto : @markorusso69 Infatti credo sia il campidoglio e cmq i soldati alla porta non salutano 'il presidente e la vice'. P… - krudesky : RT @P_M_1960: Trump ha portato in Florida la valigetta nucleare e a Biden ne è stata consegnata una seconda. Sostanzialmente non cambia nul… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden porta

And every known nook of our nation and every corner called our country, our people diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. Not because we will never again know defeat, but because w ...Se il Buon giorno di vede dal mattino, quello della nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden, è davvero inquietante. Resta il fatto che nel solo giorno di insediamento di Biden si sono ...