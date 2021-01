Biden firma il decreto contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra i 17 ordini esecutivi emanati nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, mercoledì scorso, il presidente Joe Biden ha firmato anche un provvedimento che estenderà le protezioni federali esistenti contro la discriminazione alle persone Lgbtq. Secondo Alphonso David, presidente della Human Rights Campaign, il più grande gruppo di difesa Lgbtq del paese, l’ordine esecutivo è il “più sostanziale e di ampia portata in materia di orientamento sessuale e identità di genere mai emesso da un presidente degli Stati Uniti”. Il provvedimento dispone l’attuazione, da parte di tutte le agenzie federali statunitensi, della storica sentenza della Corte Suprema emanata nel 2020 nella causa Bostock vs. Clayton County, Georgia, che ha stabilito che le persone Lgbtq sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra i 17 ordini esecutivi emanati nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, mercoledì scorso, il presidente Joehato anche un provvedimento che estenderà le protezioni federali esistentila discriminazione alle persone Lgbtq. Secondo Alphonso David, presidente della Human Rights Campaign, il più grande gruppo di difesa Lgbtq del paese, l’ordine esecutivo è il “più sostanziale e di ampia portata in materia didimai emesso da un presidente degli Stati Uniti”. Il provvedimento dispone l’attuazione, da parte di tutte le agenzie federali statunitensi, della storica sentenza della Corte Suprema emanata nel 2020 nella causa Bostock vs. Clayton County, Georgia, che ha stabilito che le persone Lgbtq sono ...

