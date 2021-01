Biden firma dieci ordinanze esecutive contro il Covid-19 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Biden ha ricordato che finora negli Stati Uniti oltre 400 mila vittime, piu' dei morti americani nella seconda guerra mondiale. Ha infine raccomandato l'uso della mascherina Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha ricordato che finora negli Stati Uniti oltre 400 mila vittime, piu' dei morti americani nella seconda guerra mondiale. Ha infine raccomandato l'uso della mascherina

Tra i 17 ordini esecuti firmati da Joe Biden il 20 gennaio subito dopo l’insediamento c’è anche quello «sulla prevenzione e la lotta alla discriminazione sulla base dell’identità di genere o dell’orie ...

Stati Uniti. Biden inizia subito a smantellare i quattro anni di Trump, con 17 decreti

Rientro nell'Oms e nell'accordo di Parigi per il clima, stop al muro e alle "deportazioni" degli immigrati. Ma anche ritorno dei fondi federali alle Ong che promuovano contraccezione e aborto ...

