Biden è appena arrivato ma già si parla di Usa2024 L’analisi di Gramaglia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Joe, il 46° presidente degli Stati Uniti, s’è insediato alla Casa Bianca, con la moglie Jill. Donald Trump, il 45°, è in Florida, nella sua casa di Mar-a-lago, con la moglie Melania. La Camera e il Senato al gran completo sono in sessione. Il percorso di Usa 2020 e delle elezioni presidenziali e politiche del 3 novembre s’è concluso. E’ stato un percorso accidentato, segnato e reso unico, prima del voto, dall’epidemia di coronavirus che ha colpito gli Stati Uniti come tutto il Mondo, ma più che ogni alto Paese al Mondo: 25 milioni di contagi entro la fine della settimana, già oltre 410 mila morti ora e 500 mila entro febbraio, dice. Conseguente e inevitabile, la grave crisi economica e occupazionale. Dopo il voto – mai così partecipato in percentuale e in assoluto, ad alimentare le cronache c’è stato il rifiuto del presidente uscente di ...