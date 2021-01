(Di venerdì 22 gennaio 2021) La seconda giornata di competizioni ad Anterselva (Italia) ha visto il disputarsi della 20 km maschile e a trionfare è statoil russo Alexander, che bissa il successo ottenuto undici mesi fa nella sprint iridata. Sturla Holm Laegreid si conferma solido e guadagna punti pesanti su capitan Johannes Boe,falloso al tiro, mentre è infuocata la battaglia per il podio con Quentin Fillon Maillet, Lukase Anton Dudchenko separati da soli tre decimi di secondo. Stupisce il giovane Didier Bionaz mentre affondano gli altri azzurri a causa di basse percentuali al tiro.20 KM ANTERSELVA – COPPA DEL MONDO2020-2021 A.– 10: il feeling con Anterselva c’è e si vede, terza vittoria in carriera di cui due proprio in Italia e dove ...

OA_Sport : #Biathlon, le pagelle di oggi: #Loginov e l’amore per l’Italia, #Hofer ancora sfortunato - zazoomblog : Biathlon le pagelle di oggi: Italia quanti rimpianti! Nella giornata delle sorprese gli azzurri mancano il podio -… - OA_Sport : #BIATHLON Germania solida e vittoriosa nella staffetta femminile, l'Italia affossata dai troppi errori di Lardschne… - zazoomblog : Biathlon le pagelle di oggi: Germania vittoriosa e solida Francia e Norvegia deluse Italia affossata dalla frazione… - infoitsport : Biathlon, le pagelle di oggi: azzurri perfetti, rimpianto Norvegia. Germania sciupona, ne approfitta la Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon pagelle

OA Sport

La seconda giornata di competizioni ad Anterselva (Italia) ha visto il disputarsi della 20 km maschile e a trionfare è stato ancora il russo Alexander Loginov, che bissa il successo ottenuto undici me ...Valutazioni e analisi dopo la 15 km individuale femminile ad Anterselva (Italia), tappa valida per la Coppa del Mondo individuale. Sulle nevi italiane prima prova andata in scena, in condizioni non se ...