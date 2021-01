Biathlon, IBU Cup Arber II 2021: nella 10 km sprint maschile tre azzurri nei primi 15 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Biathlon oggi, venerdì 22 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata stamane con la 10 km sprint maschile, la terza in due settimane di gara in programma sulle nevi teutoniche. Nuova vittoria della Norvegia ancora grazie a Filip Andersen, che trova lo zero e chiude in 25’31?2, mentre si piazza secondo il connazionale Sivert Guttorm Bakken, anch’egli con 10/10 al tiro, che giunge a 53?1. Terza piazza per il tedesco Philipp Nawrath, che con due errori, equamente distribuiti tra le due serie, termina a 56?3. Si classifica al dodicesimo posto Daniele Cappellari, che con un errore a terra arriva a 1’45?8, mentre è tredicesimo Patrick Braunhofer, con lo zero, a 1’47?6. Finisce 15°, invece, Saverio Zini, ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Iloggi, venerdì 22 gennaio, ha visto proseguire l’IBU Cup 2020-in Germania: adsi sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata stamane con la 10 km, la terza in due settimane di gara in programma sulle nevi teutoniche. Nuova vittoria della Norvegia ancora grazie a Filip Andersen, che trova lo zero e chiude in 25’31?2, mentre si piazza secondo il connazionale Sivert Guttorm Bakken, anch’egli con 10/10 al tiro, che giunge a 53?1. Terza piazza per il tedesco Philipp Nawrath, che con due errori, equamente distribuiti tra le due serie, termina a 56?3. Si classifica al dodicesimo posto Daniele Cappellari, che con un errore a terra arriva a 1’45?8, mentre è tredicesimo Patrick Braunhofer, con lo zero, a 1’47?6. Finisce 15°, invece, Saverio Zini, ...

nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La prima giornata di gare ad Anterselva sorride a Lisa Hauser, che conquista la p… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? La prima giornata di gare ad Anterselva sorride a Lisa Hauser, che conquista l… - nikifigus : RT @azzurridigloria: ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Al via da domani la tappa di Anterselva, settimo appuntamento @IBU_WC @biathlonwo… - azzurridigloria : ? BIATHLON, COPPA DEL MONDO 2021 ? Al via da domani la tappa di Anterselva, settimo appuntamento @IBU_WC… - Lorso66 : RT @Fisiofficial: Arriva la mitica tappa di Cdm a @biathlonantholz , ecco programma e azzurri in gara! -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon IBU Sci Nordico e Biathlon - Programma e orari delle gare di venerdì 22 gennaio FondoItalia.it Biathlon, IBU Cup Arber II 2021: nella 10 km sprint maschile tre azzurri nei primi 15

Il biathlon oggi, venerdì 22 gennaio, ha visto proseguire l'IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata stamane con la 10 km sprint m ...

La regina del biathlon Dorothea Wierer a caccia di gloria

Sulle nevi di casa per tornare a far sognare i tifosi azzurri. Questa settimana, Dorothea Wierer ha fatto ritorno nella valle in cui è nata, quella di Anterselva, la cattedrale del biathlon che tutta ...

Il biathlon oggi, venerdì 22 gennaio, ha visto proseguire l'IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito cadetto, continuata stamane con la 10 km sprint m ...Sulle nevi di casa per tornare a far sognare i tifosi azzurri. Questa settimana, Dorothea Wierer ha fatto ritorno nella valle in cui è nata, quella di Anterselva, la cattedrale del biathlon che tutta ...