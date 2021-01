Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2020 2021 | classifica dopo individuale Anterselva

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lagenerale delladeldi, aggiornatal’didi venerdì 22 gennaio. Nessuna novità tra le prime cinque posizioni, dove cambiano solamente i distacchi ma non i protagonisti. Guadagnano una posizione invece Fillon Maillet, che sale al 6° posto, e l’azzurro Lukas Hofer, che scavalca Fak in nona piazza. Balzo in avanti notevole anche di Didier Bionaz. I RISULTATI DELLA GARA LAGENERALEDELLADELJ.Boe 649 Laegreid 618 Tarej Boe 537 Dale 513 Samuelsson 454 Fillon Maillet 452 Jacquelin 449 Ponsiluoma ...